Kapı önüne ayakkabı bırakana Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika
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Kapı önüne ayakkabı bırakana Yargıtay'dan kötü haber

25.10.2022 09:45
Kapı önüne ayakkabı bırakana Yargıtay'dan kötü haber

Apartmanlarda ve sitelerde ortak geçiş alanı olarak değerlendirilen kapı önlerine ayakkabılık koyana Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Apartmanlarda ve sitelerde ortak geçiş alanı olarak değerlendirilen kapı önlerine ayakkabılık koyana Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında (merdiven boşluğunda) bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti.

Apartmanlarda ve sitelerde ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da binada kapı önleri ortak geçiş alanı olarak değerlendiriliyor. Daire kapısı önüne kat malikleri ve kiracıların ayakkabı ya da herhangi bir eşya koyması mahkemelik olabiliyor. Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu yönde karar alındıktan sonra kat malikleri ve kiracılar kapı önlerinde ayakkabı bırakamıyor. Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor. Daire kapısı önüne ayakkabısını koyan komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu.

Davacı apartman yöneticisi; kiracının merdiven boşluğuna koymuş olduğu ayakkabılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılmasına karar verilmesini dava etti. Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına hükmetti.

Kararı davalı kiracı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kapı önüne ayakkabı bırakana Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapı önüne ayakkabı bırakana Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika
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