Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gurbetçi Yoğunluğu

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'nın faklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler hem yolcu giriş peronlarında hem de yolcu çıkış peronlarında büyük araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bir yandan vatan toprağına ayak bastıkları için sevinç yaşarken, diğer yandan ise yıllık izinlerini ve tatillerini tamamlayan binlerce gurbetçi ülkeden hüzünlü ayrılıyor.

Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'deki ailelerini, yakınlarını ve sevdiklerini ziyarette gelen gurbetçiler mutlu olduklarını belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerine dönüş yapan gurbetçiler ise vatan toprağından buruk bir şekilde ayrılıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan gurbetçi yoğunluğundan dolayı peron ve görevli sayısının artırtıldığı belirtildi.

Öte yandan, 22 Haziran'dan bugüne kadar gümrük kapılarından 328 bin 394 araç ve 1 milyon 322 bin 264 gurbetçinin giriş yaptığı öğrenildi. - EDİRNE