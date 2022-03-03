Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık - Son Dakika
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Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık

03.03.2022 13:15

Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeniden başlayan yoğun kar yağışı üzerine teyakkuza geçti.

Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeniden başlayan yoğun kar yağışı üzerine teyakkuza geçti. Gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 4 bin 230 personel ve bin 229 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ankara'da gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendirerek, "Sorumluluk alanımızda bulunan bütün yollar trafiğe açıktır. Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımızı 'kartakip.ankara.com.tr' adresimizden canlı olarak izleyebilirsiniz" dedi.

Kar yağışının ulaşıma ve gündelik hayata olumsuz etkilerine karşı harekete geçen Büyükşehir ekipleri, 25 ilçede öncelikli olarak hastane önleri, ana arterler ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Başkent'in tüm caddeleri ve bulvarlarında yollar açık kaldı. 4 bin 230 personel, bin 229 araçla buzlanma ve donma riskine karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden ve led ekranlardan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yaz lastiği ile trafiğe çıkan ve yolda kalan sürücülere de destek veriyor.

Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık
Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık
Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışı ile ekiplerin yeniden teyakkuza geçtiği Başkent'te yollar açık - Son Dakika


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