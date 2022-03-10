Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

10.03.2022 14:31
Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

Nevşehir'de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir'de etkili olan etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri şehir içi yollarda ve yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir'de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, yağış ile birlikte şehir içi ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm mahallelerde ve ana arterlerde kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sabah erken saatlerden itibaren yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Kar temizliği ve yollardaki tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - NEVŞEHİR

Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu
Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu
Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu

YORUMLAR
500
Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin veriliyor Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin veriliyor SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı

Nevşehir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışı Nevşehir'de etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement