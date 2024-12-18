Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şanlıurfa'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şanlıurfa\'da

Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı.

18.12.2024 23:08
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Şanlıurfa'ya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaretinde Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Bayraktaroğlu burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Hasan Şıldak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Orgeneral Bayraktaroğlu da Vali Şıldak'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Vali Yardımcısı Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililer yer aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Şanlıurfa'da - Son Dakika
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