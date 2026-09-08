Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Finlandiyalı mevkidaşı Valimaki'yi askeri törenle karşıladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile bir araya geldi. Görüşmede, konuk komutan askeri törenle karşılandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki ile görüştü. Orgeneral Metin Tokel, konuk Komutanı askeri törenle karşıladı.
Kaynak: İHA
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