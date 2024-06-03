Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 Bin Uzman Erbaş Alımı İçin Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

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Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı (2024/2 Dönem) 25 Bin Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA