Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kara Mustafa Paşa Camii restorasyon çalışmalarının sona geldiğini söyleyerek yakın zamanda halka ibadete açılacağı tarihi açıkladı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Kara Mustafa Paşa Camii'nin restorasyon çalışmasının tamamlandığını söyleyen Başkan Tekin, "Sevgili hemşehrilerim, Kara Mustafa Paşa Camii restorasyon çalışmalar tamamlanarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren Regaip Kandili'nde halka ibadete açılıyor, tüm halkımız davetlidir" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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