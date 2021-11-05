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Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak - Son Dakika

Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak

05.11.2021 16:35
Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Azerbaycan'ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Azerbaycan'ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak.

8 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek olan program, saat 13.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Vatan Muharebesi: Tek Millet İki Devlet" paneliyle başlayacak.

Özel bir üniversitenin öğretim üyesi Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli'nin moderatörlüğünü yapacağı panele, Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı, emekli Büyükelçi Prof. Dr. Vilayet Guliyev, Ayna Gazetesi Baş Editörü Dr. Elçin Şıxlinskiy, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Turaç Aliyeva ile öğretim üyesi Dr. Merziye Memmedli konuşmacı olarak katılacak.

Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğü kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan program, saat 16.30'da Çukurova Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Anıttepe Parkı'nda Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesi töreni ile devam edecek.

Törenin ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, saat 20.00'da Anıttepe Parkı'nda konser verecek.

"Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelenin heyecanını halen yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan Azerin'in birbirinden güzel eserleriyle Karabağ'ın Kurtuluşunun birinci yıl dönümünü kutlayacağız. 8 Kasım Pazartesi günü düzenleyeceğimiz panelimize ve konserimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. Tek millet, iki devlet. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. - MERSİN

Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak

Toroslar Belediyesi, Azerbaycan, Toroslar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak - Son Dakika
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