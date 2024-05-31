Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, terkedilmiş bir köpeği sahiplendi - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, terkedilmiş bir köpeği sahiplendi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, terkedilmiş bir köpeği sahiplendi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi adına Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'nden terkedilmiş bir köpek sahiplendi. Başkan Kınay, can dostlarının satın alınmak yerine barınak ve sokaklardan sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

31.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi adına Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'nden terkedilmiş bir köpek sahiplendi. Minik köpeğe "Yonca" ismini verdiklerini belirten Başkan Kınay, can dostlarının satın alınmak yerine barınak ve sokaklardan sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Sokağa terkedilmiş can dostlarıyla buluşan Başkan Kınay, onlarla vakit geçirerek bakım ve sağlıkları hakkında personelle görüştü.

Karabağlar'ın yeni minik üyesi

Başkan Kınay, sokağa terkedilen ve belediyenin veterinerlik ekipleri tarafından Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek bakımı yapılan köpeklerden birini Karabağlar Belediyesi adına sahiplendi. Minik köpeğe "Yonca" ismini verdiklerini belirten Başkan Kınay, sokaktaki can dostlarının sağlığı ve güvenliği için veterinerlik ekiplerinin tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi, bu çalışmaların daha da büyütülmesi için yeni projeler de gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.

Rehabilitasyon çalışmaları da sürüyor

Sokakta yaşayan patili dostların bakımları için yaptıkları çalışmaların yanı sıra vatandaşlara zorluk yaşatan hayvanlar için de önlem aldıklarını vurgulayan Başkan Kınay, "Bu durumu iki yönüyle de ele alıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, zorluk yaşanan bölgelerimizdeki sokaktaki canlarımızın rehabilite çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Yonca, Temizlik İşleri Şantiyesine emanet

Karabağlar Ailesi'nin yeni üyesine Veteriner İşleri'ne yakınlığı ve açık alanı bulunması sebebiyle Temizlik İşleri Şantiyesi'nde bakılacağını belirten Başkan Kınay, Yonca'yı ve bakımlarını yürüttükleri tüm canları düzenli olarak ziyaret edeceğini ve dışarıda alanı bulunan müdürlüğe bunu yayarak daha fazla canın sahiplenilmesi sağlayacaklarının altını çizdi.

Kınay, barınaklarda yeni ailesini bekleyen sokak canlarının sahiplenilmesi için de çağrıda bulundu. İmkanı olan vatandaşları barınaklara davet eden Başkan Kınay, Karabağlar'da yaşayan sokak canlarıyla birlikte kocaman bir aile olduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, terkedilmiş bir köpeği sahiplendi - Son Dakika

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