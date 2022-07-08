Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri

08.07.2022 13:43
Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Yurdoğlu Parkı’nda konser verdi.

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Yurdoğlu Parkı'nda konser verdi.

Murat Sincer yönetimindeki Karabağlar Belediyesi THM Korosu, Yurdoğlu Parkı'ndaki Yaz Konseri'yle bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman türkülere eşlik ettiği konseri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Ozan Turabi Yılmaz da izledi.

'Dom dom kurşunu', 'Bağa gel bostana gel', 'Haydar Haydar' gibi sevilen türküleri seslendiren koroya, gecenin sonunda Başkan Selvitopu da sahneye çıkarak eşlik etti. Selvitopu, Şef Murat Sincer'in çağrısı üzerine koroyla birlikte "Haydar Haydar" türküsünü seslendirdi. Selvitopu ayrıca, emekleri nedeniyle koro adına Şef Sincer'e çiçek vererek teşekkür etti. Sincer de katkıları nedeniyle Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, yaz konserlerinin devam edeceğini söyledi. Sincer ayrıca Ozan Turabi Yılmaz'ın bir türküsünü, kendisiyle ve eşi Özlem Sincer'le birlikte seslendirdi. Konser, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Son Dakika
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