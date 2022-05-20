Karabağlar'da Eski Bina Öğrencilerin Desteğiyle Kütüphaneye Dönüşecek - Son Dakika
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Karabağlar'da Eski Bina Öğrencilerin Desteğiyle Kütüphaneye Dönüşecek

20.05.2022 10:14
Karabağlar'da Eski Bina Öğrencilerin Desteğiyle Kütüphaneye Dönüşecek

Gönüllü öğrenciler, Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle Kavacık İlkokulu'nda kütüphane düzenlemesi ve duvar renklendirmesi gerçekleştiriyor. “Renkli Hayaller Projesi” kapsamında köyde bulunan İzmir Demokrasi TOG Topluluğu'na üye gönüllü öğrenciler, depo olarak kullanılan eski bir binayı kütüphaneye dönüştürüyor. Ayrıca okulun dış duvarlarının boya badanasını yapan öğrenciler, dış duvarı kalem deseniyle renklendirdiler.

Gönüllü öğrenciler, Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle Kavacık İlkokulu'nda kütüphane düzenlemesi ve duvar renklendirmesi gerçekleştiriyor. "Renkli Hayaller Projesi" kapsamında köyde bulunan İzmir Demokrasi TOG Topluluğu'na üye gönüllü öğrenciler, depo olarak kullanılan eski bir binayı kütüphaneye dönüştürüyor. Ayrıca okulun dış duvarlarının boya badanasını yapan öğrenciler, dış duvarı kalem deseniyle renklendirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kavacık'a giderek hem üniversite öğrencileri hem de ilkokulda öğrenim gören çocuklarla, aileleriyle ve okul yöneticileriyle buluştu. Başkan Selvitopu'nu yakın ilgiyle karşılayan köy çocukları, başkana yöreye özgü mis kokulu güllerden armağan ederek birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Başkan Selvitopu da miniklerle ayrı ayrı ilgilenerek, armağanları için onlara teşekkür etti.

Okul Müdürü İsmail Kılıç ve öğretmenlerin teşekkür plaketi verdiği Başkan Selvitopu, üniversite öğrencilerine kolaylıklar diledi. Karabağlar Belediyesi olarak eğitimi, kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Burada, Renkli Hayaller Projesi'ni gerçekleştiren öğrencilere, malzeme ve ulaşım desteği sağladık. Onlar da okulda öğrenim gören kardeşleriyle birlikte örnek bir çalışma yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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