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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık çalışmalarını anlattı. Vatandaşların sorularını cevaplayan Elbi, sıkıntılarını dinledi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
22.12.2023 - 22:26,
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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık çalışmalarını anlattı. Vatandaşların sorularını cevaplayan Elbi, sıkıntılarını dinledi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, mahalle toplantılarının ilkine Zeytinlik Mahallesi'nden başladı. Akşam mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 5 yıllık çalışmalarını anlattı. Vatandaşlara yapılan yatırımlar, çalışmalar video gösterimi eşliğinde izlettirildi. Ardından Elbi, vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, sorularını cevapladı. Belediye Başkanı Elbi, "Bu akşam 5 yılda Karabiga'mıza ne hizmet yaptık, onu anlatmak için vatandaşlarımızla, Zeytinlik Mahallemizde ilk defa buluşuyoruz. Bundan sonra diğer mahallelerde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Biz gerek billboardlarda gerek sosyal medyalarda vatandaşlarımıza yaptıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bu akşamki toplantıda hem yaptıklarımızla alakalı vatandaşımızı bilgilendirmek istiyoruz hem de vatandaşımızın kafasında soru işareti varsa bize sormak istedikleri varsa onları dinlemek için buradayız. Tüm sorulara açığız. Herkes istediği soruyu sorabilir. Karabiga'mıza 5 yılda iyi hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Özellikle doğalgazla başlayıp daha sonra altyapı ve su hatları ile birlikte Karabiga'mızın altyapısını tamamen yenilemeyle birlikte çok ciddi projeler kattık. Vatandaşlarımız bir yıldır evlerinde doğalgazlarını yakıyorlar. Vatandaşlarımızın bir an önce rahata ve konfora kavuşması için çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürdük. Çok şükür bunda da başarılı olduk" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Zeytinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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