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Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
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Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Ziyarette dernek çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Bakan Tunç, derneğin düzenleyeceği 'Keşkek Günü' organizasyonuna katılım sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'u ziyaret etti
19.12.2023 - 16:50,
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Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Mehmet Yılmaz ve Karabük Dernek Başkanı Yüksel Korkut ile dernek üyeleri yer aldı. Dernek Başkanı Korkut, derneğin çalışmaları hakkında ve planlanan projeler ile ilgili Bakan Tunç'a bilgi verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği tarafından Haziran ayında düzenlenmesi planlanan "Keşkek Günü" organizasyonuna imkanlar doğrultusunda katılım sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti

Başkan Korkut tarafından Bakan Tunç'a Karabük Bartınlılar Derneği "Onursal Başkanlık Belgesi" takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
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