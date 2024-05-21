Karabük Belediye Başkanı Araç Çayı\'nda İncelemelerde Bulundu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaların devam ettiği Araç Çayı'nda incelemelerde bulunarak ortak yürütülebilecek işlerle ilgili istişarelerde bulundu.
Başkan Çetinkaya, beraberinde DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Taşkın Kontrol Şube Müdürü Cemil Ercan, 234. Şube Müdürü Gökhan Gündoğan ile Araç Çayı'ndaki çalışmaları inceledi.
Çalışmalardaki son durum hakkında bilgi alan Çetinkaya, alanda yapılabilecek ortak çalışmalar için istişarelerde bulundu.
Çetinkaya, sahada çalışan personellere de işlerinde kolaylıklar diledi. - KARABÜK
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