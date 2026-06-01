Başkan Çetinkaya belediye personeliyle bayramlaştı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte belediye hizmet binasında düzenlenen programda belediye personeliyle bir araya geldi.

Tüm birimlerden çalışanların katıldığı programda Başkan Çetinkaya, personelle tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti. Ardından idari birimleri de ziyaret eden Çetinkaya, görev başındaki çalışanların bayramını tebrik etti.

Programda personele hitap eden Çetinkaya, belediye çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek Karabük için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çetinkaya konuşmasında, "Değerli arkadaşlarım, hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. İki yıl gibi kısa bir sürede çok güzel işler yaptık. Bunun karşılığını vatandaşlarımızdan da alıyoruz. Bundan sonra da Karabük için cansiparane çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye çalışanlarının özverili şekilde görev yaptığını vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Aynı çatı altında hizmet ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak işçimizin hakkını korumaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2026 yılı ve sonrasının Karabük için önemli olduğunu belirten Çetinkaya, tüm çalışanlara başarı dileyerek, "Güzel Karabük'ü hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bayramlaşma programı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK