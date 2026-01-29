Başkan Çetinkaya Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Yerel

29.01.2026 18:19  Güncelleme: 18:20
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan, yıkım iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, kentsel dönüşüm projelerinin istişare ile devam edeceğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin önemli ticaret ve sosyal akslarından biri olan Ankara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Çetinkaya, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek yürütülen belediye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla da sohbet eden Çetinkaya, günlük yaşama ilişkin görüş ve önerileri dinleyerek taleplerin ilgili birimlerce değerlendirilmesi için not alınmasını sağladı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özkan Çetinkaya, şehir yönetiminde sahada olmayı ve istişare kültürünü esas aldıklarını belirterek, "Karabük'te hizmet anlayışımızın merkezinde hemşehrilerimiz yer alıyor. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan aldığımız her geri bildirim, şehrimizin geleceğine dair attığımız adımlarda yol gösterici oluyor. Daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Çetinkaya, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da açıklık getirerek Ankara Caddesi'ne ilişkin "yıkım" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ankara Caddesi için bir planlama sürecinin yürütüleceğini ancak herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını ifade eden Çetinkaya, Cumapazarı mevkiinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını, sürecin vatandaşların hakları gözetilerek ve istişare içerisinde yürütüleceğini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

