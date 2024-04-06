Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya göreve gelir gelmez saha çalışmalarına hakim olmak için incelemelere başladı. Çetinkaya, mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Çetinkaya, "Ramazan Bayramı öncesin de Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mezarlıklarımızda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışma ile Karabük'e hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz şehrimizin her noktasına hizmet götürmek. Vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Amacımız her geçen gün daha güzel bir Karabük" dedi. - KARABÜK