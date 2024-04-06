Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çetinkaya, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini ve hedeflerinin şehrin her noktasına hizmet götürmek olduğunu belirtti.

06.04.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya göreve gelir gelmez saha çalışmalarına hakim olmak için incelemelere başladı. Çetinkaya, mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Çetinkaya, "Ramazan Bayramı öncesin de Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mezarlıklarımızda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hep birlikte gayretli ve disiplinli bir çalışma ile Karabük'e hizmet etmek için tüm gücümüzle koşturacağız. Hedefimiz şehrimizin her noktasına hizmet götürmek. Vatandaşımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Amacımız her geçen gün daha güzel bir Karabük" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklardaki ve tadilata giren şehir parkındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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