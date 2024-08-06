Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor

Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere ücretsiz düğün salonu, gelinlik ve damatlık desteği sağlamaya başladıklarını duyurdu. Belediye ait Kanyon Düğün Salonu'nda düğün yapmak isteyen dar gelirli gençler ve dar gelirli emeklilerin çocukları salı, çarşamba ve perşembe günleri salondan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Ayrıca, belediye personeli ile çocukları da düğün salonundan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

06.08.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere ücretsiz düğün salonu, gelinlik ve damatlık desteği sağlamaya başladıklarını duyurdu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmeye başladı.

Belediyeye ait Kanyon Düğün Salonu'nda düğün yapmak isteyen dar gelirli gençler ve dar gelirli emeklilerin çocukları salı, çarşamba ve perşembe günleri salondan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Öte yandan ücretsiz damatlık ve gelinlik desteğinin de sağlanacağı sosyal proje çerçevesinde belediye personeli ile çocukları da düğün salonundan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim döneminde vadettiğimiz sosyal projelerden biri belediye işçilerimiz ve çocukları ile dar gelirli emeklilerimizin çocuklarına Kanyon Düğün Salonumuzda ücretsiz düğün yapılabilmesini sağlamaktı ve bunu gerçekleştirdik" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Karabük Belediyesi, Özkan Çetinkaya, Damatlık, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:46:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement