Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Giysi Desteği Sağlıyor

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere ücretsiz düğün salonu, gelinlik ve damatlık desteği sağlamaya başladıklarını duyurdu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmeye başladı.

Belediyeye ait Kanyon Düğün Salonu'nda düğün yapmak isteyen dar gelirli gençler ve dar gelirli emeklilerin çocukları salı, çarşamba ve perşembe günleri salondan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Öte yandan ücretsiz damatlık ve gelinlik desteğinin de sağlanacağı sosyal proje çerçevesinde belediye personeli ile çocukları da düğün salonundan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim döneminde vadettiğimiz sosyal projelerden biri belediye işçilerimiz ve çocukları ile dar gelirli emeklilerimizin çocuklarına Kanyon Düğün Salonumuzda ücretsiz düğün yapılabilmesini sağlamaktı ve bunu gerçekleştirdik" dedi. - KARABÜK