Karabük Belediyesi Kurbanlık Hayvan Pazarında Yer Tahsisi Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Karabük Belediyesi Kurbanlık Hayvan Pazarında Yer Tahsisi Ücretsiz Olacak

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurbanlık hayvan pazarında üreticilerden yer tahsisi için ücret alınmayacağını duyurdu. Kurban satışları belediyenin mezbaha alanında yapılacak ve kesimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak.

05.06.2024 18:18
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurulacak olan kurbanlık hayvan pazarında üreticilerden yer tahsisi için ücret alınmayacağını duyurdu.

Başkan Çetinkaya, Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satışları Yenice yolu üzeri, Melise Köyü karşısında ki belediyemiz mezbaha alanında kurulan kurban satış noktasında yapılacaktır" diyen Çetinkaya, "Kesimler ise her yıl olduğu gibi belediyemiz mezbahasında bayramın 1. günü dini kurallara uygun ve hijyenik bir şekilde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak yapılacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızın kurbanlarını rahat bir şekilde alabilmeleri ve mezbaha alanına ulaşımlarını sağlamak amacı ile kurbanlık satış yerine belediyemiz tarafından ücretsiz servis hizmeti de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, kurbanlık satışı yapacak olan üreticilerden de yer tahsis ücreti alınmayacağını aktardı.

Yer tahsisi noktasında bilgi veren Çetinkaya, "Kurban satışı yapacak olan vatandaşlarımızın 7 Haziran Cuma günü saat 12: 00'a kadar kurban satış alanında ki birimimize yada merkez belediye binamızın ikinci katındaki halkla ilişkiler birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Aynı gün saat 15: 00'de yer tahsisi için kura çekimi yapılacaktır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Belediyesi Kurbanlık Hayvan Pazarında Yer Tahsisi Ücretsiz Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Belediyesi Kurbanlık Hayvan Pazarında Yer Tahsisi Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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