Karabük Belediyesi\'nden Ücretsiz Otobüs Seferleriyle Maç Daveti

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük İdmanyurdu ile Efeler 09 Spor Kulübü karşılaşmasına tüm vatandaşları davet ederek, stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini bildirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, 20 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Efeler 09 Spor Kulübü'nü konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi Karabük Belediyesi, takıma destek amacıyla tüm mahallelerden stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Maçın başlamasından bir saat önce, saat 14.00 itibarıyla kentin farklı noktalarından hareket edecek araçlarla taraftarların tribünlere ulaşımı sağlanacak. Karşılaşma için belirlenen 1 TL'lik sembolik bilet fiyatıyla stadyumun dolması hedeflenirken, yoğun taraftar desteğinin Karabük İdman Yurdu'na moral ve motivasyon sağlaması bekleniyor.

"Bu Müsabaka Karabük'ün Birlik Günü"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük halkını tribünlere davet etti. Çetinkaya, "Bu yalnızca bir müsabaka değil, Karabük'ün birlik ve dayanışma günü. Takımımızın sahada yalnız kalmaması için tüm hemşerilerimizi tribünlere davet ediyoruz. Belediyemiz olarak her mahalleden stadyuma ücretsiz otobüs seferleriyle bu dayanışmaya katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çetinkaya, "Çünkü inanıyoruz ki spor, bir şehrin ruhunu diri tutar; birlik, mücadele ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnşallah bu önemli mücadeleden Karabük'ün yüzünü güldürecek bir sonuçla ayrılacağız." dedi. - KARABÜK