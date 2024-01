Karabük Belediyesi Son 15 Yılda 287 Eser Kazandırdı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son 15 yılda 287 eserin kente kazandırdıklarını belirtti.

Vergili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin son 15 yıldaki çalışmalarıyla şehircilik anlamında büyük adımlar attık. Biz bu kentte yaşayan herkese, her kesime, hatta tüm canlılara değer verdik. Kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi hizmetlerimizde hiçbir zaman parti ve insan ayrımı yapmadık. Kentimizde her zaman sosyal barışın öncülüğünü yaptık. Sosyal ve dürüst yönetim anlayışımız gereği, yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri her zaman halkımızla paylaştık. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte ihtiyaç olan büyük yatırımları hızla hayata geçirirken Karabüklülerin bir kuruşunu dahi heba etmemeye özen gösterdik. Halkımızın ödediği paraları halkımıza hizmet olarak getirdik" dedi. - KARABÜK