Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temeli 88. Yılında Kutlandı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 88. ve Karabük'ün il oluşunun 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çetinkaya, Karabük'ün Türkiye'nin sanayi hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı günde emeği geçen herkesi saygı ve şükranla andı.

"3 Nisan 1937'de temelleri atılan Demir Çelik Fabrikalarıyla birlikte Karabük, köyden sanayi başkentine dönüşmüş ve bu topraklarda yepyeni bir şehir inşa edilmiştir" diyen Başkan Çetinkaya, Karabük'ün tarihsel yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Bu topraklarda kurulan fabrika, yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda binlerce insanın hayatını değiştiren, ülkemizin sanayileşme sürecine yön veren dev bir adımdı. O gün atılan adımlar, bugün Karabük'ü Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri haline getirdi. 88 yıl boyunca Karabük sadece demir çelikle değil, eğitimde, kültürde, şehircilikte ve toplumsal yaşamda da kendini yenileyerek gelişimini sürdürdü. Bugün de bu gelişim modern belediyecilik anlayışıyla devam ediyor"

Karabük'ün geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Çetinkaya,

"Geçmişin emek ve fedakarlıkla şekillendirdiği bu şehri, geleceğe güçlü bir şekilde taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de bu bilinçle, Karabük'ü her alanda daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçiriyor; sanayisiyle, altyapısıyla, sosyal ve kültürel yaşamıyla daha güçlü bir şehir inşa etmenin gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

Çetinkaya, "Karabük'ün sanayi şehri olarak doğmasında emeği geçen herkese ve başta bu büyük vizyonun temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 3 Nisan Sanayi Günü'nü kutluyor; birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Karabük için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK