Karabük ve çevresinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı şehrin farklı yerlerinde dereler taşarken, tarım alanları da sular altında kaldı. Merkeze bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde ve Safranbolu ilçesine bağlı topraklarının büyük çoğunluğu tarım arazisi olan Bostanbükü Köyü'nde yer alan seralar sular altında kaldı. Vali Gürel bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek zararlarının karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı - Son Dakika

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