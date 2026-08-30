Karabük\'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösteriler renk kattı.

Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Karabük Valisi Oktay Çağatay, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Oktay Çağatay, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Komandoların gösterisi büyük ilgi gördü

Kutlama programı, Millet Bahçesi ve Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli tarafından gösteri gerçekleştirildi. Komandoların sergilediği gösteriler vatandaşlardan büyük ilgi görürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Programda ayrıca şiirler okunurken halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu.

Kutlamalar resmi geçitle sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi.

Törene Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.