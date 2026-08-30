Karabük'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi

Karabük\'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösteriler renk kattı.

Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Karabük Valisi Oktay Çağatay, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Oktay Çağatay, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Komandoların gösterisi büyük ilgi gördü

Kutlama programı, Millet Bahçesi ve Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli tarafından gösteri gerçekleştirildi. Komandoların sergilediği gösteriler vatandaşlardan büyük ilgi görürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Programda ayrıca şiirler okunurken halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu.

Kutlamalar resmi geçitle sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi.

Törene Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Karabük, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 14:02:59. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Zafer Bayramı coşkusu: Komando gösterileri büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement