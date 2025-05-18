Karabük'te Amatör Futbol Maçında Gergin Anlar

- Karabük'te amatör maçta sinirler gerildi

KARABÜK - Karabük 1. Amatör Futbol Ligi 2024-2025 Metin Güney Sezonu Play-Off yarı final maçında gerginlik yaşandı.

Yortanspor ile Safranboluspor'un 5000 Evler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldiği yarı final karşılaşmasında gerginlik ve sataşmalar yaşandı. Maçtan sonra da sözlü sataşma devam ederken emniyet güçleri fiziksel müdahelelere engel oldu.

Emniyet güçlerinin hem saha içinde hem de saha dışında geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşmada sahadaki futbolcular ve yedek kulübelerinde yaşanan gerginlik oyunun temposunun önüne geçti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Safranboluspor adını finale yazdırdı.

Finale yükselen Safranboluspor, Eskipazar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.