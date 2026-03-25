Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
25.03.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
Karabük'te bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında bütüncül bir anlayışla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Karabük'te bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni dönem stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, güncel veriler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Vali Çağatay, toplantıda yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece güvenlik boyutuyla değil, eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında bütüncül bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurumlarımızın iş birliği ve toplumumuzun desteğiyle bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yeni dönemde uygulanacak stratejilerin değerlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kararlarla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

