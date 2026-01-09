Başkan Çetinkaya gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Çetinkaya gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Çetinkaya gazetecilerle bir araya geldi
09.01.2026 17:25  Güncelleme: 17:27
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ev sahipliğinde düzenlenen programda, AK Parti Milletvekilleri ve il yöneticileriyle birlikte basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çetinkaya, gazetecilerin önemine değinerek, belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen programda AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam'ın katılımlarıyla, Havuzlu Bahçe'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Karabük'te görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerle tek tek ilgilenen Başkan Çetinkaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çetinkaya, programda belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Basının, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Çetinkaya, gazetecilerin zorlu şartlar altında fedakarca görev yaptığını belirterek tüm basın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Program, karşılıklı sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

