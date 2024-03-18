Karabük\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Kutlandı

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Karabük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beşbinevler Mezarlığındaki şehitlikte başlayan programda il protokolü tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için askerler tarafından saygı atışı yapılırken Kur'an-ı Kerim okunup, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehitlikteki tören protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Mustafa Yavuz tarafından verildi. Ödül töreninin ardından Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Şüheda Aşkı" isimli oratoryo katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Programda bölücü terör örgütü tarafından şehit olan öğretmenler Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, polis memuru Fethi Sekin ve Eren Bülbül de unutulmadı.

Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. İsmail Gökcek, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, emniyet güçleri ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. - KARABÜK