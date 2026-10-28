Karabük'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü konserini ÜSTAD düzenledi - Son Dakika
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Karabük'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü konserini ÜSTAD düzenledi

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Karabük\'te Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü konserini ÜSTAD düzenledi
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Karabük'te ÜSTAD tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet konulu konser düzenlendi. Koro Şefi Ömer Günday yönetimindeki konsere Vali Oktay Çağatay ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Karabük'te Üstün Sanat ve Kültür Derneği (ÜSTAD) tarafından Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet" konulu konser düzenlendi.

Koro Şefi Ömer Günday yönetiminde gerçekleştirilen konsere; Vali Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Fatih Dökmeci ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Milli Mücadele ruhunun ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihi sürecin müziğin evrensel diliyle anlatıldığı konserde, seslendirilen eserler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik ve milli mücadele ruhunu bir kez daha yaşatan konserin sonunda Vali Oktay Çağatay, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen ÜSTAD yönetimine, Koro Şefi Ömer Günday'a ve tüm sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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