Karabük'te drift atan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Karabük'te drift atan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu

Karabük\'te drift atan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu

Karabük'te bir sürücü, drift yaparken seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkıp diğer araca çarpmamak için yaptığı manevra yer alıyor. Ayrıca Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 6 araçta maddi hasar oluştu.

01.05.2024 17:16
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Karabük'te drift atan otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü boş yolda otomobiliyle drift attı. Bu sırada yanından geçen başka bir aracı fark etmeyen sürücü kaz yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı manevra yer alıyor.

Öte yandan, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde de meydana gelen 6 araçlı zincirlime trafik kazasında maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te drift atan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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