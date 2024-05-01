Karabük\'te drift atan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu

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Karabük'te drift atan otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü boş yolda otomobiliyle drift attı. Bu sırada yanından geçen başka bir aracı fark etmeyen sürücü kaz yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı manevra yer alıyor.

Öte yandan, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde de meydana gelen 6 araçlı zincirlime trafik kazasında maddi hasar oluştu. - KARABÜK