Karabük'te Enerji Verimliliği Atölyesi Açılıyor - Son Dakika
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Karabük'te Enerji Verimliliği Atölyesi Açılıyor

Karabük\'te Enerji Verimliliği Atölyesi Açılıyor

Karabük Belediyesi, çevre bilinci ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik 'Geri Dönüşüm Metodu ile Enerji Verimliliği Atölyesi' açacak. Öğrenciler, geri dönüşüm yöntemleri ile enerji tasarrufu projeleri yapmayı öğrenecek.

09.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:56
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Karabük Belediyesi tarafından çevre bilinci ve enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek amacıyla "Geri Dönüşüm Metodu ile Enerji Verimliliği Atölyesi" açılacak.

Geleceğin çevreci nesillerini yetiştirmeyi hedefleyen bu özel atölye, ortaokul öğrencilerine yönelik olarak tasarlandı. Etkinlikte, öğrenciler geri dönüşüm yöntemlerini kullanarak enerji tasarrufu sağlayan projeler yapmayı öğrenecekler. Güneş enerjisi panelleri, rüzgar türbinleri ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen yenilikçi çalışmalar atölyenin öne çıkan uygulamaları arasında yer alıyor.

Atölyeye katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Hemşehri İletişim Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezleri ve Bilim Merkezi üzerinden yapabilecekler.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların küçük yaşlardan itibaren enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirilmesinin önemine değindi.

Çetinkaya, "Geleceğin çevresel sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmek adına bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi, enerji verimliliği bilincini eğlenceli bir şekilde kazandıracak bu atölyeye katılmaya davet ediyorum." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Enerji Verimliliği Atölyesi Açılıyor - Son Dakika

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