Karabük\'te Huzurevine Ücretsiz Tıraş

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Karabük'te berber ve kuaförler, ziyaret ettikleri huzurevinde yaşlılara ücretsiz tıraş ve saç bakımı yaptı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık ile gönüllü berber ve kuaförler, yürütülen sosyal proje çerçevesinde Yücel Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. Daha sonra berber ve kuaförler huzurevinde kalan yaşlıları ücretsiz tıraş ederek, saç bakımlarını yaptı. Işık, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü arkadaşları ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek okul öncesi tıraşlarını yaptıklarını ifade eden Işık, "Sosyal proje adı altında burada yaşlılarımıza ziyaret gerçekleştirip, bakımlarını yaptık. Allah nasip ederse bu projelerimiz sürekli devam edecek" dedi. - KARABÜK