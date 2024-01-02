Karabük\'te İl Genel Meclisi Toplantısı Yapıldı

Karabük'te yılın ilk İl Genel Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, "Bildiğiniz üzere 2023 yılında altı Şubat depremiyle birlikte yaşamış olduğumuz bu felaketle birlikte İl Özel İdaremiz güçlü makine farkıyla ve personeliyle deprem bölgesine intikal etmiş ve burada olağanüstü çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 7. ayda yaşamış olduğumuz bir sel felaketi neticesinde altyapılarımız büyük oranda hasar görmüş ve bunların eski haline getirilmesi ve onarılmaları ile ilgili olağanüstü yine ilimiz bazında çaba sarf edilmiştir. Bir taraftan da bunları yaparken aslında 2023 yılı ile ilgili koymuş olduğumuz hedeflerin tutturulmasının elzem olduğu görülmüş ve hızlı hareket edilerek bir taraftan sel afetinin ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde ve mahallelerimizde diğer taraftan da 2023 yılı hedefleriyle ilgili çalışma programlarımızın bölgemizden uygulanmasına gayret edilmiştir" dedi.

Sözen, "Diğer taraftan bütün maliyetlerin yükselmesi ve dolayısıyla üretim maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte bunları da tedbir alınmış ve burada üretimi kendimiz yapıyor olmamızın avantajlarını da yıl içerisinde yaşamış olduk. Sel afetinin hızlı bir şekilde sarılmasıyla beraber altyapı ve üstyapı çalışmalarının etki haline getirilmesi, yollarımızın heyelanların eski haline getirilmesi ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın bölgemize göndermiş olduğu güçlü ödeneklerle afetin yaraları hızlı bir şekilde sarılmış. Yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen oluşturmuş olduğumuz çalışma ortamı, güven ortamı, güçlü makine farkı ve tecrübeli personelimizle bunların üstesinden hızlı bir şekilde gelinmiştir. 2023 yılı hedefleriyle ilgili geç başlamamıza rağmen rekor denilecek seviyelerde üretimlerin altına imzalar atılmıştır" diye konuştu.

Asfalt plentinde 118 bin 78 ton BSK üretimi gerçekleştirildiğini ve köy yolların serildiğini ifade eden Sözen, bunun dışında 24 bin 578 ton da kara yollarının ihtiyaç duyduğu malzemeler üretildiğini ve 2023 yılı toplam üretimin 142 bin 656 ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Taş ocaklarının faaliyetleri noktasında bilgi veren Sözen, "Bildiğiniz üzere 8'i faal 9 adet taş ocağımız var. Bunlarda üretimlerimiz devam ediyor. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz üretimlerin rakamsal bazdaki üretim miktarları şu şekildedir. Cumayanı Taş Ocağında 260 bin ton üretim gerçekleştirdik. Bunun dışında ilçelerimizde seyyar kompresörlerimizle 115 bin ton üretim gerçekleştirdik. Böylece toplamda yıl içerisinde 375bin ton malzeme üretimi gerçekleştirmiş olduk. Bugün itibariyle 250 bin tonu ilçelerimizde, köylerimizde ve asfalt prensimizde ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde kullandık. Şu an itibariyle 125 bin ton stokta malzememiz var. Daha önce bildiğiniz gibi meclisimizde almış olduğumuz bir kararla resmi kurumlardan ihtiyaç duyulan bölgelere bunların satışına onay vermiştik. Bu da İl Özel İdaremize ciddi manada bir gelir elde edeceği kanaatindeyim. Açıklamış olduğumuz bu rakamlar gerçekten bir kurum için önemli rakamlar, önemli üretimler. Şimdiye kadar İl Özel İdare olarak elde edilememiş, gerçekten ulaşılamamış rakamlar" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK