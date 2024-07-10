Karabük\'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz, "2024 yılında ulaştırma sektöründe 33, eğitim sektöründe 29, kültür turizm sektöründe 12, tarım sektöründe 79, enerji sektöründe 3, sağlık sektöründe 4, konut sektöründe 2, imalat sektöründe 3, diğer kamu hizmetleri sektöründe 8 olmak üzere toplam 173 proje ve iş yürütülmüştür" dedi.

Yavuz, yürütülen 173 proje ve işin toplam proje bedelinin 18 milyar 581 milyon 868 bin TL olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Yavuz'un konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı. - KARABÜK