Karabük\'te İşsizlere Mesleki Deneyim ve Tecrübe Kazandırma Programı

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Karabük'te işsizlere ve özellikle gençlere yönelik teorik bilgileri pratiğe dönüştürerek mesleki deneyim ve tecrübe kazandırmayı amaçlayan "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Karabük Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, işbaşı eğitim programları ile gençlere ve dezavantajlı gruplara yeni istihdam kapıları açıldığını belirtti.

"Personel maliyetleri her sektör ve işveren için en önemli gider kalemlerinden biridir" diyen Sarıçam, "Buralardan sağlanacak tasarrufların başında da devlet teşvikleri gelmektedir. Bizim bugün size anlatacağımız işbaşı eğitim programı İŞKUR'un sunmuş olduğu en önemli teşviktir. İşgücü piyasasında nitelikli eleman karşılamaya yönelik olarak işbaşı eğitim programlarını düzenliyoruz. İŞKUR Müdürlüğümüze kayıtlı dezavantajlı gruplar, kadınlar, engelliler, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere kuruma kayıtlı işsizlerimiz teorik bilgilerine ilave olarak uygulamalı olarak iş yerlerinde mesleki deneyim ve tecrübe kazanmak adına imkan sağlıyoruz. Bir nevi staj ve oryantasyon programı da diyebiliriz. Program oldukça önemli ve programı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Değişen İşbaşı Eğitim Programının (İEP) önemini ve kolaylıklarını aktararak bunun işveren için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Sarıçam, "5 ve üzeri çalışan işverenlerimizin istihdam edeceği her 1 personelin özelinde asgeri ücret tutarı ve İş kazası ve genel sağlık sigortasının 3 ay ile 9 ay arası, devletimiz tarafından karşılanması kursiyerlerimiz ve işverenlerimize önemli bir fırsattır. Bizim hedefimizde gençlerimiz var. Gençlerimizi tecrübe ve pratik ile buluşturarak vesile olma adına onlara yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu. - KARABÜK