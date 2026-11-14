Karabük\'te kesimhanelerin hayvan refahı ve hijyen şartları masaya yatırıldı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder başkanlığında, kent genelinde faaliyet gösteren kesimhanelerin yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kesimhanelerin faaliyetlerine ilişkin yürürlükteki mevzuat, hayvan refahı, kesim ve hijyen şartları ile yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ele alındı.

Kesimhane yetkililerinin sektörde yaşadıkları sorunlar, talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Güvenilir gıda arzının sağlanması, hayvan refahının korunması ve kesimhane faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.