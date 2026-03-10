Karabük\'te Lojistik Merkezi Onaylandı

Karabük'te kurulması planlanan Lojistik Merkezi Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu tarafından kabul edilerek resmen onaylandı.

Onay yazısının yayınlandığını duyuran Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, projenin Karabük açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

Karabük İl Özel İdaresinin talebi doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 530 bin metrekarelik alanda lojistik merkez kurulacak.

Açıklamasında projenin önemli bir aşamayı geçtiğini vurgulayan Şahin, "Karabük Lojistik Merkezi Projesi, bugün yayınlanan resmi yazıyla resmen başlatıldı. İlimizin üretim gücünü daha etkin şekilde pazarlara ulaştıracak stratejik bir yatırımdır. Sanayi altyapımızın güçlenmesi, ticaret hacmimizin artması ve Karabük'ün bölgesel bir lojistik merkez haline gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Batı Karadeniz'in ekonomik gelişimine de ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

Projenin ulaştırma altyapısına önemli katkılar sunacağını belirten Şahin, merkezin Filyos Limanı ile entegre şekilde planlandığını, intermodal taşımacılık ve yeşil lojistik hedeflerine hizmet edeceğini ifade etti.

Milletvekili Keskinkılıç ise Karabük'ün stratejik konumunun projeyle daha da güçleneceğini belirterek, "Karabük'ün üretim ve sanayi kapasitesini destekleyecek bu proje, yatırım cazibesini artıracak ve yeni ekonomik fırsatlar doğuracaktır. Lojistik merkez sayesinde sanayicilerimizin ürünleri daha hızlı ve etkin biçimde pazarlara ulaştırılabilecek, bölgesel kalkınmada önemli bir ivme yakalanacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - KARABÜK