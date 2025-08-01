Karabük'te Orman Yangınına 4,8 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınına 4,8 Milyon TL Destek

Karabük\'te Orman Yangınına 4,8 Milyon TL Destek
01.08.2025 17:46
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Vali Yavuz, yangında mağdur olanlara 1,8 milyon TL ve sosyal yardımlara 3 milyon TL ayırdıklarını açıkladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için 1,8 milyon TL yapıldığını belirterek, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, sosyal yardımlaşma vakıflarına 3 milyon TL'lik bir ödenek daha aktarıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyünden başlayıp geniş bir alanı etkileyen ve bir haftada kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Burunsuz ile Çavuşlar köylerindeki yangınların el birliğiyle söndürüldüğünü belirten Yavuz, herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

Yavuz, "Her şeyden önce, bu orman yangınlarının başladığı andan itibaren, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte, havadan ve karadan koordineli bir şekilde mücadele ettik. Arazinin şartları çok zordu: Kırıklı yapı vardı, kanyonlar vardı, vadiler vardı, dağlar vardı İnsanın girmekte zorlandığı yerler vardı. Bu anlamda çok zorlu bir mücadele yürütüldü. Ama çok şükür, bu mücadelenin sonunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu afet söndürüldü" dedi.

Yangın afeti ile ilgili bilgiler paylaşan Yavuz, şunları söyledi: "Yaklaşık 575 kara aracımızla, bunlardan ikisi dron olmak üzere 26 hava aracımızla, toplamda yaklaşık 600 araçla bu yangına müdahale edildi. Bununla birlikte, 65 ilimizden Karabük'e yardıma gelen görevlilerimiz de dahil olmak üzere 1.900'e yakın görevlimiz, bilfiil bu yangının söndürülmesinde ve afetin sonlandırılmasında bizlerle birlikte mücadele ettiler."

Yangına hem doğrudan müdahale edilip söndürülmesi için yoğun çaba gösterildiğini hem de rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma ihtimali doğar doğmaz, öncelikli olarak can güvenliğini sağlamak adına yerleşim alanlarının hızla tahliye edildiğinin altını çizen Yavuz, tahliye sürecinde yalnızca vatandaşların değil, özellikle hayvancılıkla uğraşan köylülerin hayvanlarının da güvenli alanlara taşındığını belirtti.

Yangın sürecinde alınan tedbirler kapsamında toplamda 23 köydeki 63 mahallenin tahliye edildiğini, buna ek olarak Karabük merkezde bir mahallenin de boşaltıldığını aktaran Yavuz, kontrol altına alınmasının ardından tahliyelerin sonlandırıldığını ve vatandaşların güvenli şekilde evlerine geri dönmeye başladığını kaydetti.

Yavuz, "Hane bazında baktığımızda, 1.163 hanenin tahliye edildiğini ve bu hanelerde yaşayan 2.357 vatandaşımızın güvenli şekilde tahliye edildiğini görüyoruz. Canlarına herhangi bir zarar gelmeden, vatandaşlarımızın şimdi tekrar evlerine dönüşleri sağlanıyor. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün Ovacık'taki kamp tesisi ile Karabük merkezdeki yurtlarımızdan birini tahsis ettik. Bu alanlarda hem vatandaşlarımızın hem de orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan kahramanlarımızın barınmasını sağladık. Toplamda 879 kişi, bu alanlarda misafir edildi" diye konuştu.

Diğer taraftan, zarar gören evlerde, mahallelerde ve köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldığını dile getiren Yavuz, "Baktığımızda, Karabük merkez ilçe, Ovacık ilçemiz ve Safranbolu'nun yangının başladığı Çavuşlar Köyü olmak üzere, 3 ilçemizdeki 7 köyde, toplam 74 bağımsız bölümün hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bunların dağılımına baktığımızda, yaklaşık 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 8'i samanlık olarak kayıt altına alınmıştır. Hızlı bir şekilde hasar tespitleri yapılmış ve bugün itibarıyla AFAD sistemine aktarılmıştır. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD'ımız, bu zarar gören alanlarda genel hayata etkili afet kararı alınması yönünde süreci yürütmektedir. Bir diğer önemli konu ise, malum, 40 derecenin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı kurak bir mevsimdeyiz. Bu süreçte elektrik enerjisi çok kıymetliydi. Tahliye ettiğimiz alanlarda, tedbir amaçlı ve güvenlik nedeniyle elektrik kesintileri uyguladık. Ancak şu an itibarıyla, yangından etkilenen tüm köylerimizde ve mahallelerimizde, bozulan elektrik hatlarının tamir, bakım ve onarımları yapılmış, yok olan yerlerde ise yeniden direkler çekilerek elektrik hatları yeniden tesis edilmiştir. Şu an itibarıyla elektrik enerjisiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diyerek kurumların hızlı çalışma prensibine dikkat çekti.

AFAD Başkanlığı tarafından Karabük'e yaklaşık 3 milyon TL civarında bir ödenek tahsis edildiğini anlatan Yavuz, "Bu anlamda, zarar gören vatandaşlarımızın AFAD tarafından tespitleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Defterdarlığımız tarafından yapılan tespitlere dayanarak, şu ana kadar yaklaşık 1,8 milyon TL'lik bir ödeme vatandaşlarımıza gerçekleştirildi. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, sosyal yardımlaşma vakıflarımıza 3 milyon TL'lik bir ödenek aktarıldı. Bu ödenek, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve ilgili vakıflarımız aracılığıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Mustafa Yavuz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Orman Yangınına 4,8 Milyon TL Destek - Son Dakika

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