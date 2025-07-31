Karabük\'te Orman Yangınından Kurtarılan Saksağan Yavrusuna Özenle Bakım Yapılıyor

Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında ekipler tarafından alevlerin arasından kurtarılan saksağan yavrusu, Karabük Belediyesinde bakıma alındı.

Yaralı yavru saksağan zaman zaman Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın makamına da misafir oluyor. Henüz uçmayan ve yuvasız kalan yavruya belediye personeli de büyük bir özenle bakıyor.

Başkan Çetinkaya, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yangınlarla sadece ağaçları değil, birçok canlının yuvasını da kaybettik. Bu küçük misafirimiz, bize emanet. Ona elimizden gelen en iyi şekilde bakacağız" dedi.

Saksağan yavrusu, sağlık durumu uygun hale geldiğinde doğal yaşam alanına geri bırakılacak. - KARABÜK