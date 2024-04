Karabük\'te Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Yerel

Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük Valiliği bahçesinde başlayan törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Cem Yelep'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Köse, Türk polis teşkilatının her şart ve koşulda her türlü suç ve suç oluşumları ile şer odaklarının üzerine cesaretle gittiğini söyledi. Köse, konuşmasında, "Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de milletimizin huzur ve güven ortamının teminatı olmakta kararlıdır. Aziz milletimizin gönlünde hak ettiği güveni kazanan ve bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere her türlü bilgi ve teknolojiden istifade ederek yetişmiş nitelikli personelimiz ile halkımıza profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak, köklü bir geçmişe sahip teşkilatımızın dün olduğu gibi bugün de asli ve temel hedeflerinden bir tanesidir." ifadelerinde bulundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatıkatıldı. - KARABÜK