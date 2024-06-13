Karabük'te Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu ve Refüjdeki Tellerin Sökülmesi Görüntülendi - Son Dakika
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Karabük'te Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu ve Refüjdeki Tellerin Sökülmesi Görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir motosiklette kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosikletin arkasında bulunan çıtaları kucaklayarak taşıyan sürücü ve yolcu, trafikte tehlikeye neden oldu. Ayrıca, Karabük'te bir kişi refüj üzerindeki telleri sökerek yolun karşısına geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

13.06.2024 18:13
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 metreye uzanan çıtaları kucaklayan motosikletteki kasksız yolcu ile sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bağlar Caddesi'nde plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücü ve arkasındaki kişi, boyları 3 metreyi bulan çıtaları kucaklayarak taşıdı. Trafikte tehlikeye davetiye çıkarılan o anlar ise arkadan gelen araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletteki tehlikeli taşımanın akıbeti ise görüntülerin sona ermesiyle bilinmiyor.

Refüjdeki telleri sökmeye çalıştı

Karabük'te bir kişi ise refüj üzerindeki telleri sökerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Zonguldak Caddesi üzerinde refüjü kapatan teli sökerek karşıya geçmeye çalışan bir kişi cep telefonu kamerasına yakalandı. 100 metre ilerisinde bulunan geçitten geçmeye üşenen şahıs teli sökemeyince mecburen yürümek zorunda kaldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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