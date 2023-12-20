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Karabük'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru Semih Cansız, 35 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cansız, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük\'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti
20.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:39
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Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru Semih Cansız, 35 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cansız, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre geçen 15 Kasım akşamı Karabük-Zonguldak karayolu Gökbel mevkiinde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan Semih Cansız (34) idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, arıza yaptı. Arızaya bakmak için otomobilinden inen Semih Cansız'a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cansız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memurluğu yapan Semih Cansız, 35 günlük yaşam mücadelesinikaybetti. Mehmet A. ise olaydan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Semih Cansız için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cansız'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Semih Cansız'ın yakınları ile sevenleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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