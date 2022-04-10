Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı

10.04.2022 16:28
Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen törene; Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, emniyet personeli, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Törende sırasıyla İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve milletvekilleri yaptıkları konuşmada, Türk Polis teşkilatının 17. Yılını kutlayarak, Polis Teşkilatının ülkedeki önemine değindiler.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise konuşmasında Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayarak, "30 yıllık meslek hayatımda fedakarlığına, gayretine şahitlik ettiğim Türk Polis Teşkilatı çok önemli bir teşkilat. Ülkemizin, vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için çalışan bir teşkilat, iç güvenlikten sınırlarımızın korunmasına kadar, terörden, evimizin dükkanımızın korunmasına kadar bir çok görevi ifa eden çok önemli bir teşkilat. Polis bir hukukçu kadar hukuk bilgisine sahip olmalı, diğer taraftan bit maliyeci gibi bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan suç ve suçlularla mücadele esnasında suçluların korkulu rüyası olması gerekiyor, diğer taraftan mazlumun hakkını korurken, haklının hakkını korurken, kadınlarla münasebette, çocukların hakkını korurken, bir o kadar da şefkatli olması gereken bir meslek mensubu arkadaşlarımız. Polis Teşkilatımıza 177. yılında huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük gayretle çalıştıklarına bizzat şahit olan insanlardan birisiyim. Pandemi nedeniyle Sağlık teşkilatımızın gayretleri ile beraber Polisimiz, Jandarmamız ve diğer kuruluşlarda çok büyük gayretler gösterdiler, ama bu manada Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılını kutlarken, Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Polis Haftasında dereceye giren, Kompozisyon ve şiirlerin okunmasının ardından Protokolün dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi ile tören sona erdi. - KARABÜK

Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı
Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı
Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı
Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük, Polis, Tören, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:15:07. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement