Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen törene; Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, emniyet personeli, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Törende sırasıyla İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve milletvekilleri yaptıkları konuşmada, Türk Polis teşkilatının 17. Yılını kutlayarak, Polis Teşkilatının ülkedeki önemine değindiler.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise konuşmasında Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayarak, "30 yıllık meslek hayatımda fedakarlığına, gayretine şahitlik ettiğim Türk Polis Teşkilatı çok önemli bir teşkilat. Ülkemizin, vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için çalışan bir teşkilat, iç güvenlikten sınırlarımızın korunmasına kadar, terörden, evimizin dükkanımızın korunmasına kadar bir çok görevi ifa eden çok önemli bir teşkilat. Polis bir hukukçu kadar hukuk bilgisine sahip olmalı, diğer taraftan bit maliyeci gibi bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan suç ve suçlularla mücadele esnasında suçluların korkulu rüyası olması gerekiyor, diğer taraftan mazlumun hakkını korurken, haklının hakkını korurken, kadınlarla münasebette, çocukların hakkını korurken, bir o kadar da şefkatli olması gereken bir meslek mensubu arkadaşlarımız. Polis Teşkilatımıza 177. yılında huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük gayretle çalıştıklarına bizzat şahit olan insanlardan birisiyim. Pandemi nedeniyle Sağlık teşkilatımızın gayretleri ile beraber Polisimiz, Jandarmamız ve diğer kuruluşlarda çok büyük gayretler gösterdiler, ama bu manada Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılını kutlarken, Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Polis Haftasında dereceye giren, Kompozisyon ve şiirlerin okunmasının ardından Protokolün dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi ile tören sona erdi. - KARABÜK