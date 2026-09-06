Karabük'te vatandaşlar Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu erik dalı oynayarak kutladı - Son Dakika
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Karabük'te vatandaşlar Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu erik dalı oynayarak kutladı

Karabük\'te vatandaşlar Filenin Sultanları\'nın Avrupa şampiyonluğunu erik dalı oynayarak kutladı
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Karabük Belediyesi'nin yazlık sinema etkinliğinde vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olduğu finali açık havada izledi. Karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşayan vatandaşlar, şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladı.

Karabük Belediyesi Yazlık Sinema etkinliğinde milli takımın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmasını büyük coşkuyla kutlayan vatandaşlar, şampiyonluk sevincini Erik Dalı oynayarak doyasıya yaşadı.

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finali vatandaşlarla birlikte izlendi. Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Türkiye ile İtalya arasındaki Avrupa şampiyonluğu karşılaşmasını açık havada kurulan ekrandan takip etti.

Milli takımın karşılaşmadaki mücadele anları büyük heyecan verirken, vatandaşlar sayıların ardından alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'na destek verdi. Karşılaşmayı Türkiye'nin 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasıyla etkinlik alanında büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te vatandaşlar Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu erik dalı oynayarak kutladı - Son Dakika

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