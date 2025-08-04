Karabük'te Yangın Sonrası Normalleşme Süreci - Son Dakika
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Karabük'te Yangın Sonrası Normalleşme Süreci

Karabük\'te Yangın Sonrası Normalleşme Süreci
04.08.2025 15:33
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Karabük'teki yangın felaketinde evlerini kaybedenler, devletin hızlı müdahalesiyle normale dönüyor.

Karabük'teki orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlar, devletin hızlı müdahalesi ve sağladığı destekle kısa sürede normale dönmeye başladı.

Yangının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış Köyü'nde, ikinci günden itibaren konteyner yerleştirme çalışmaları başladı. Köylere yeniden elektrik verilmesinin ardından su ve kanalizasyon gibi altyapı onarımlarına da başlandı.

Kamış Köyü Muhtarı Recep Özdal, yapılan çalışmalarla hayatın normale döndüğünü söyledi. Özdal, "Yangın izleri bayağı bir silindi. Devletimiz yanımızdaydı. İkinci günden itibaren konteyner koyma çalışmaları başladı. İkinci gün bizim köyümüzün elektriğini verdiler. Hayat şu anda normale döndü, devam etmeye başladı. Artık ufak tefek işler yapıyoruz. Su çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları gibi... Onları yapıyoruz. 6 tane merkez mahallemizde evimiz yandı. 5 tane Yukarı Aktaş Mahallesi'nde evimiz yandı. 24 tane de Aşağıyaka Mahallemizde evimiz yandı. Bunların hafriyat çalışmaları hemen hemen bitti. Bir tane evimiz kaldı, sadece o yıkılacak. Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yanan evleri askıya çıkardı. Daha sonra inşaat aşamasına geçileceğini söylediler" dedi.

Yangında evi yanan Beydini Köyü sakinlerinden Hafize Köyüstü de yaz aylarında bölgede kaldıklarını ifade ederek, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köyüstü, "Allah razı olsun devletten. Konteynerini verdiler ama meyvelerim gitti. Evimiz yeniden yapılacakmış. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun devletten. Her şey var: Yatak, yorgan, buzdolabı, çamaşır makinesi, soğutucu, klima Her şey var. Allah bin kere razı olsun devletten" diye konuştu.

Afet bölgesi ilan edilen Kamış Köyü Aşağıyaka Mahallesi sakinlerinden Harun Ünal ise mahallenin tamamının yandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Köyümüz komple yandı, Aşağıyaka Mahallesi. Yirmi bir hane olarak hepsi yandı yani. Ayakta bir tane ev kaldı. Ama sağ olsun devletimizden. Mağdur etmediler açıkçası."

Yangının başlangıcından itibaren bölgede olduğunu belirten Ünal, ilk başta konteyner talebinde bulunmadığını, ancak evdeki tüm eşyaların yanmasının ardından başvurduğunu söyledi.

Ünal, "Bütün evdeki elektrikli malzemeler; buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makinesi... Bütün aletler, makineler, hepsi yandı köydeki evde. Buralarda da elektrik yoktu ama konteynerde en azından elektrik olma şansımız olacaktı. O yüzden konteyner talebinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Zarar gören evlerin yıkıldığını, yeni konutlar için planlamaların başladığını vurgulayan Ünal, "Vekillerimiz geldi, sağ olsunlar ilgileniyorlar. Köyün yaklaşık bir kilometre kadar gerisinde düz bir alanımız var. Bir otuz dönümlük alan var. Orada herhalde 21 konutluk afet konut projesi hazırlanıyor. Şu an tam kesin bir şey diyemem ama sanırım oraya mahalleyi nakledecekler" şeklinde konuştu.

Harun Ünal, mağduriyetlerin hızlıca giderildiğini belirterek, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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