Karabük\'te yerli malı bilincine yönelik anlamlı etkinlik

Karabük'te yerli malı bilincine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Karabük Belediyesi Atatürk Mahallesi KAMER'de gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmen Perihan Özek'in öğrencileri tarafından hazırlanan programla yerli malı kullanımının önemi çocuklara uygulamalı ve eğitici içeriklerle anlatıldı. Etkinlikte üretmenin, paylaşmanın ve yerli malını tercih etmenin toplumsal ve ekonomik değeri vurgulandı. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın, çocukların yerli malı bilincini küçük yaşlarda kazanmasına katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yerli malı bilincinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz; sahip olduğu doğal kaynaklar, üretim kabiliyeti ve insan gücüyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi, yerli malının üretilmesi ve tercih edilmesiyle mümkündür. Yerli malını kullanmak; sadece bir tüketim tercihi değil, aynı zamanda kalkınmaya, istihdama ve marka değerine katkıdır. Bu bilincin çocuklarımıza erken yaşta kazandırılması, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK