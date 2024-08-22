Karabük\'te Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı

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Karabük'te zabıta ekipleri faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması için zincir marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede şehir merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, tarihi geçmiş ürünleri kontrol ederken aynı zamanda raf ve kasa fiyatlarının da uygunluğunu denetledi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük'te yaşayan her vatandaşımızın sağlığını korumak, bizim en önemli görevimizdir. Bu nedenle, şehir genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerdeki denetimleri titizlikle sürdürüyoruz. Hem halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışını engellemek hem de fiyatlarda adil bir düzen sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Denetimlerimiz, Karabük'te vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla devam edecek" dedi. - KARABÜK