Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ile bir araya gelerek akademik iş birliği, ortak projeler ve etkinlikler konularında protokoller imzaladı. İmzalanan protokollerle iki üniversite arasında stratejik ve ileriye dönük ilişkilerin kurulması hedefleniyor.

02.07.2024 13:21
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Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik ve festival iş birliğini içeren protokoller imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tiran'daki Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş'i ziyaret etti. Rektör Kırışık'a ziyaret sırasında Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik iş birliği protokolü ile KBÜ tarafından organize edilen SOSYALFEST ve SAĞLIKFEST iş birliğini içeren protokoller imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolleriyle Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi arasında akademik, stratejik, verimli ve ileriye dönük ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirten Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve daha önceden Karabük Üniversitesinde görev yapmış olan Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise iki üniversite arasındaki iş birliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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