Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Karabük Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde "15 Temmuz Milletin Zaferi" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

13.07.2024 15:00
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Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde "15 Temmuz Milletin Zaferi" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı fotoğraf sergisinin açılışına Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, dekanlar, akademisyenler, daire başkanları ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Kırışık, "15 Temmuz yıl dönümü münasebetiyle fotoğraf sergimizi açmış bulunmaktayız. Bu fotoğraf sergimizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ'cü darbe girişimini engelleyen, önleyen ve ortadan kaldıran milletimizin aziz ve şanlı zaferini kutlamak için, yad etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

15 Temmuz'un bütün milletlere örnek olacak şanlı büyük bir direniş olduğunu ifade eden Kırışık, "Milletimizin bu direnişi gerçekten bütün dünyaya, bütün milletlere örnek olacak şanlı büyük bir direniştir. Silahlı örgüte rağmen, tanklara, uçaklara, helikopterlere rağmen milletimizin yılmaz bir kararlılığıyla demokrasinin ve zaferlerin yanında olduğunu ifade edecek bir tarzda milletimiz bu darbeyi sona erdirmiştir. Bundan sonra gelecek başarılarında Türkiye Yüzyılının da kapısını aralamıştır. Bu anlamda 15 Temmuz zaferinin milletimize, devletimize, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de milletimizin göstereceği her türlü kahramanlıklarla dünyaya barışı, kardeşliği, huzuru, demokrasiyi hakim kılacak bir yapıyı, bir gelişmeyi sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Karabük Üniversitesinin darbelere karşı milletin iradesini koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak o gün olduğu gibi bugün de darbelere karşı milletimizin iradesini yok etme girişimlerine karşı daima devletimizin, milletimizin yanında durduk ve yanında durmaya da devam edeceğiz. Bu azim ve kararlılıkla geleceğe ümitle bakıyoruz. Gelecekte nice zaferleri milletimizle, devletimizle birlikte yaşayacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılını hep beraber yaşayacak, hep beraber farkına varacağız ve daha da gelişmesi için daha büyük başarılar ve zaferler kazanmak için Karabük Üniversitesi olarak milletimizin ve devletimizin yanında duracağız. Bu vesileyle bu büyük zaferin milletimize, devletimize kutlu olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu onurlu duruşu gösteren milletimizi de kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Karabük, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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